Benevento-Napoli, quattro cambi rispetto al match contro l’AZ Alkmaar – CdM

Domani alle 15.00 il Napoli scenderà al Vigorito per sfidare il Benevento. Gennaro Gattuso ha circa 24 ore per decidere gli undici uomini che andranno in campo. Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, dovrebbero esserci quattro cambi rispetto agli azzurri che hanno sfidato l’AZ Alkmaar giovedì.

Gennaro Gattuso ha circa 24 ore per scegliere gli undici uomini che scenderanno in campo al Vigorito per sfidare il Benevento. Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, il mister opererà quattro cambi rispetto ai titolari di Napoli-AZ Alkmaar: una variazione per reparto. Tra i pali ritorna David Ospina al posto di Alex Meret, in difesa invece Kostas Manolas sarà preferito a Nikola Maksimovic e farà coppia con Kalidou Koulibly. A centrocampo Tiémoué Bakayoko è pronto a ripetere l’ottima prestazione fatta contro l’Atalanta, Staniaslav Lobotka lo starà a guardare dalla panchina. In attacco Lorenzo Insigne scalpita. Il capitano azzurro ha recuperto dall’infortunio muscolare rimediato contro il Genao e dopo lo spezzone di partita giocato in Europa League vuole partire dal primo minuto contro i giallorossi. L’allenatore dovrà poi valutare se rinunciare a Hirving Lozano o Matteo Politano.

