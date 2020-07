Benevento, Vigorito: “Farò il massimo per restare in Serie A!”

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di B Magazine in merito alla sua squadra e al tipo di mercato che stanno facendo – e che faranno – per confermarsi in Serie A. Grandi rapporti col Napoli, la squadra sannita non vuole essere comparsa nella massima serie. Di seguito le parole del patron.

Benevento, Vigorito: “Remy giocatore di livello, ha giocato la Champions”

“Quello di questa estate sarà un calciomercato molto particolare. Tre anni fa abbiamo fatto l’errore di non confermare la rosa, ora invece abbiamo consapevolezza nei nostri mezzi e ci siamo fatti valere: non è un caso che siamo stati i più forti di tutta la Serie B. In A non sapremo se l’ossatura attuale basterà, ma io confermerò quasi tutta la rosa. Poi ci saranno altri tre o quattro calciatori con esperienza nella massima serie. Per costruire un palazzo di 10 piani servono fondamenta solide: lavoreremo per salvarci. Ai tifosi promessi che mi impegnerò al massimo: ora abbiamo preso Remy, ha giocato la Champions. Un gran bel colpo!”.

