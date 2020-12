Benevento, Vigorito: “Troppo presto per parlare di mercato. Milik? Vi spiego”

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a OttoChannel, parlando anche del possibile interesse per Milik a gennaio.

Benevento, parla Vigorito

“Se il campionato finisse oggi saremmo salvi. Non dobbiamo sentirci appagati e continuare a lavorare duro. Abbiamo un tecnico che sta dimostrando il suo valore. Contro il Sassuolo serata storta, in cui la palla non ne voleva sapere di entrare. Non abbiamo un problema in attacco, i neroverdi hanno superato la nostra metà campo due volte. Milik sul mercato? Non prenderemo tanto per prendere. Siamo ancora a dicembre ed è presto per parlarne. Sento parlare dell’arrivo di un attaccante ma Lapadula non è l’ultimo arrivato: l’anno scorso ne ha fatti 14 ed è un Nazionale. Poi in rosa ci sono altri giocatori, come Caprari, che possono giocare prima punta. Comunque per Milik la scorsa estate sono state rifiutate tante offerte, difficile che ora cambi qualcosa. Vediamo cosa ci dirà il mercato ma non vogliamo stravolgere la rosa né mettere in imbarazzo il mister con tanti uomini offensivi”.

