Benigni: Trump e Musk invidiano l’Ue, noi abbiamo diritti e democrazia

Benigni: Trump e Musk invidiano l'Ue, noi abbiamo diritti e democrazia

A Che tempo che fa: l’Europa unita sarebbe la potenza più grande

Roma, 22 dic. (askanews) – “Ci sarebbe tanto da dire su Trump” ha ironizzato Roberto Benigni ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” sul Nove. “Intanto diciamo che Trump ed Elon Musk, io non giudico, non voglio giudicare, ma noi abbiamo davanti una cosa: c’è uno che ha un grande potere come Trump e vuol diventare sempre più ricco, dazi, tassi, cose d’interesse…. E l’altro che ha tutti i soldi del mondo, è il più ricco e vuole sempre più potere: qui c’è una combinazione! Hanno paura dell’Europa, tutti e due parlano male dell’Europa e dicono che vogliono parlare con gli stati divisi, divide et impera, l’abbiamo inventato noi. Ma che vuoi, che noi caschiamo in una cosa che abbiamo inventato noi? Lo facevamo noi coi romani, ci vogliono dividere, ci vogliono piccoli. E invece no, ricordatevi che l’Europa unita è la cosa più straordinaria del mondo, lo ripeterò sempre. È l’unico posto al mondo dove è rimasta la democrazia, i diritti. Solo in Europa ci sono. È stata insultata in tutto il mondo, ma la democrazia è solo qua. E allora loro ci invidiano, avete capito? Gli facciamo una rabbia tremenda, perché noi abbiamo i diritti. La nostra Carta è dei diritti, è una cosa immensa di bellezza, straordinaria. La democrazia che c’è qua non esiste più da nessuna parte del mondo, l’Europa è il luogo dove si sta meglio nel mondo” ha detto Beigni.”Dovremmo unirci, federarci, non stare tutti divisi, staterelli che non contano niente. Preferiamo a volte essere la testa di un topolino invece della costola di un leone. Saremmo immensi, la più grande potenza culturale, economica, politica del mondo. E ci sarebbe la pace, la pace! E infatti tutti cercano di disunirci. Lo vedete come odiano l’Europa? Putin e Trump non ci sopportano, perché noi abbiamo la democrazia, i diritti. Abbiamo tutta una cosa che loro non hanno. Non ci sopportano, capito?” ha concluso.

