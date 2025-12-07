domenica, 7 Dicembre , 25

Gp Abu Dhabi oggi, ultima gara del Mondiale di Formula 1 – Diretta

(Adnkronos) - Il Mondiale 2025 di Formula 1...

Donzelli pubblica foto scritta su muro: “‘Spara a Giorgia’ a firma Br, non ci fermeremo”

(Adnkronos) - "'Spara a Giorgia' e firma dell’estremismo...

Spray al peperoncino su diverse persone a Heathrow, fermato un uomo

(Adnkronos) - Un uomo è stato fermato con...

Milano, detenuto evade dal carcere di Opera

(Adnkronos) - “Un detenuto di origini albanesi di...
benin,-sventato-tentativo-di-colpo-di-stato
Benin, sventato tentativo di colpo di stato

Benin, sventato tentativo di colpo di stato

DALL'ITALIA E DAL MONDOBenin, sventato tentativo di colpo di stato
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il ministro degli Interni del Benin afferma che l’Esercito ha sventato un “tentativo” di colpo di stato da parte di un gruppo di soldati che stamani ha rivendicato di aver destituito il presidente Patrice Talon. “Un piccolo gruppo di soldati ha dato il via a un ammutinamento con l’obiettivo di destabilizzare lo Stato e le sue istituzioni – ha detto il ministro Alassane Seidou – Le Forze Armate del Benin e i loro vertici hanno mantenuto il controllo della situazione e sventato il tentativo” di golpe. In precedenza l’entourage di Talon aveva fatto trapelare che il presidente, al potere dal 2016, è al sicuro. 

“La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia ad Abuja, competente per il Benin, seguono con attenzione l’evolversi della situazione” e “il ministro Antonio Tajani è costantemente informato”. Lo riferisce su X la Farnesina, invitando per qualsiasi emergenza o segnalazione a contattare l’Unità di Crisi al +39 06 36225 o unita.crisi@esteri.it o l’Ambasciata al +234 803 5235848. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.