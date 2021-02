“Benitez o Sarri? Macché, vi dico io il nome del sostituto di Gattuso”

Antonio Cassano, ex calciatore di Milan e Inter, è stato ospite di BoboTv (canale dell’ex giocatore Bobo Vieri) su Twitch. L’attaccante barese ha analizzato le critiche a Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli e suo vecchio compagno, dopo la sconfitta contro il Genoa. Secondo “Fantantonio” Ringhio ha fatto un grandissimo lavoro in questo anno e mezzo, senza commettere troppi errori, dati i continui stop dei grandi calciatori presenti in rosa.

LE PAROLE DI ANTONIO CASSANO SU GATTUSO

Di seguito le parole di Antonio Cassano, ex calciatore di Milan e Inter, su Gennaro Gattuso, attuale tecnico del Napoli.

Il Napoli ha perso contro il Genoa ma ha creato tantissimo e questi sono fatti. In questi mesi fra mille difficoltà Rino ha fatto un grandissimo lavoro e ha pure vinto un trofeo. Chi prendi? Benitez che era un fenomeno ma è fuori dal calcio che conta da cinque anni. Sarri? E’ un allenatore che non torna in corsa. Ha bisogno di tempo per iniziare dal ritiro a lavorare. In più il rapporto si è interrotto con De Laurentiis. L’unico che oggi può andare a Napoli in corsa è Spalletti.

Dichiarazione sorprendente dell’ex attaccante della Sampdoria, che condivide la possibile scelta Spalletti per la panchina azzurra.

