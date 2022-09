Benito Palazzo nuovo segretario cittadino di Fratelli d’Italia a Grazzanise

Benito Palazzo, assessore all’Ecologia del Comune di Grazzanise, è il nuovo segretario cittadino del partito di Giorgia Meloni.

La nomina a firma di Marco Cerreto (commissario provinciale, vicepresidente dell’Assemblea nazionale di FdI e candidato alla Camera dei Deputati nella circoscrizione plurinominale Caserta-Benevento) è un premio per l’assessore Palazzo, a cui è stata affidata la guida della locale sezione di Fratelli d’Italia, per l’impegno quotidiano nel tentativo di affrontare le problematiche di Grazzanise.

Un incarico di responsabilità che con capacità, passione e impegno dedica il suo tempo alla crescita del suo paese, cercando di interpretare i bisogni di un mondo variegato e complesso, da quello studentesco ai giovani lavoratori agli imprenditori del delicato settore dell’allevamento bufalino.

Tra gli obiettivi del neo coordinatore quello rafforzare le idee ed i progetti che Fratelli d’Italia ha per lo sviluppo del paese mazzonaro.

“Sono lusingato per la nomina ricevuta e ringrazio il partito per la designazione – ha sottolineato Palazzo – per me è motivo di orgoglio e soddisfazione poter rappresentare nella mia città quello che è il primo partito del centrodestra.

Fratelli d’Italia non ha mai cambiato idea sui temi in questi anni, restando coerente e fedele ai suoi valori e alle esigenze del Paese.

Proprio quella coerenza ci ha ripagato con una crescita lenta e costante e sono certo che le urne ci premieranno.

Adesso il lavoro sarà raccogliere tutti i consensi possibili per far risultare Fratelli d’Italia il primo partito a livello nazionale”, ha concluso il neo segretario cittadino, nella foto con Gimmi Cangiano (candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Aversa e Grazzanise) e Enzo Pagano (candidato Montecitorio nel collegio Campania 2 Caserta-Benevento).

