Bentancur: “Alla Juve sono felice. Il mio modello è Khedira. Vi racconto cosa mi dice Sarri”

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! Rodrigo Bentancur è stato uno dei migliori in campo nell’ultima sfida di Coppa Italia tra ​Juventus e Roma. L’uruguaiano ha anche trovato la via del gol e si candida a diventare uno dei grandi protagonisti della seconda parte di stagione. Il giocatore, intervistato da Tuttosport, è tornato sul gol contro i giallorossi e non solo: “Non so se sono insostituibile, ogni… continua a leggere sul sito di riferimento