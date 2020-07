Bentancur: “Col Genoa abbiamo accontentato Sarri. Dobbiamo crescere. Lazio? Pensiamo solo a noi”

Cresce ancora e non smette di stupire Rodrigo Bentancur. Il centrocampista della Juventus ha disputato una grande partita contro il Genoa, ieri al Ferraris. Un’altra prova importante per il calciatore classe ’97, sempre più faro della nuova Juventus. Segnali importanti da parte di Bentancur, per il presente e per il futuro. Il centrocampista uruguaiano ha guidato splendidamente i bianconeri anche sul campo del Genoa e al termine della sfida del Ferraris ha parlato a Sky Sport, commentando il… continua a leggere sul sito di riferimento