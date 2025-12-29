lunedì, 29 Dicembre , 25

Brasile, l’ex presidente Bolsonaro operato per singhiozzo cronico

(Adnkronos) - Jair Bolsonaro si è sottoposto sabato...

Gelo lampo sull’Italia, Capodanno al freddo poi arriva anche il maltempo

(Adnkronos) - Verso la fine del 2025 con...

Brigitte Bardot, la partita sull’eredità tra Fondazione e figlio mai amato

(Adnkronos) - La morte di Brigitte Bardot apre...

Gaza, Netanyahu nel pomeriggio da Trump: cessate il fuoco al centro

(Adnkronos) - Benjamin Netanyahu incontrerà Donald Trump alle...
benzina-e-diesel,-prezzi-calano-ancora:-verde-ai-minimi-da-oltre-4-anni
Benzina e diesel, prezzi calano ancora: verde ai minimi da oltre 4 anni

Benzina e diesel, prezzi calano ancora: verde ai minimi da oltre 4 anni

DALL'ITALIA E DAL MONDOBenzina e diesel, prezzi calano ancora: verde ai minimi da oltre 4 anni
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Sono proseguiti anche nei giorni di Natale i ribassi dei prezzi dei carburanti alla pompa, con la benzina in particolare che tocca il livello più basso da oltre quattro anni, da ottobre 2021, se si esclude una parentesi con accise ridotte tra settembre e dicembre 2022.  

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti. 

Benzina self service a 1,684 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,687, pompe bianche 1,678), diesel self service a 1,636 euro/litro (-5, compagnie 1,639, pompe bianche 1,631). Benzina servito a 1,827 euro/litro (-4, compagnie 1,869, pompe bianche 1,749), diesel servito a 1,778 euro/litro (-4, compagnie 1,819, pompe bianche 1,701). Gpl servito a 0,688 euro/litro (invariato, compagnie 0,698, pompe bianche 0,677), metano servito a 1,395 euro/kg (invariato, compagnie 1,412, pompe bianche 1,382), Gnl 1,212 euro/kg (invariato, compagnie 1,212 euro/kg, pompe bianche 1,212 euro/kg). 

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,781 euro/litro (servito 2,048), gasolio self service 1,736 euro/litro (servito 2,006), Gpl 0,829 euro/litro, metano 1,489 euro/kg, Gnl 1,262 euro/kg. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.