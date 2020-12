AGI – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel giorno di sant’Ambrogio, patrono della città, annuncia che si ricandiderà per un secondo mandato. “In questi difficili mesi ho avuto modo di riflettere su cosa vuol dire amministrare politicamente la comunità milanese, una riflessione che si intrecciava con la considerazione su una mia possibile ricandidatura. In più riprese – ha detto Sala attraverso un video sul proprio profilo Facebook – ho sottolineato che volevo essere totalmente sicuro di avere in me le energie fisiche e mentali indispensabili per per impegnarmi per un altro quinquennio”.

Ebbene, “ora sento che posso farlo,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Beppe Sala si ricandida a sindaco di Milano proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento