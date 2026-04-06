lunedì, 6 Aprile , 26

Belve torna in onda, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata di domani

(Adnkronos) - Le 'Belve ' di Francesca Fagnani...

E’ il Carbonara day, perché è la pasta più amata dagli italiani

(Adnkronos) - Oggi, 6 aprile, si celebra la...

Pasquetta, storia e tradizioni: cosa si festeggia oggi 6 aprile

(Adnkronos) - Oggi, lunedì 6 aprile, in Italia...

Smart working, arresto e multe fino a 7.500 euro: cosa rischiano ora i datori di lavoro

(Adnkronos) - Novità da domani, martedì 7 aprile,...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOBergamo, investe due ragazzi sulle strisce e scappa: indagata 40enne
bergamo,-investe-due-ragazzi-sulle-strisce-e-scappa:-indagata-40enne
Bergamo, investe due ragazzi sulle strisce e scappa: indagata 40enne
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Bergamo, investe due ragazzi sulle strisce e scappa: indagata 40enne

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) – E’ stata rintracciata dai carabinieri la donna che ha investito due ragazzi di 17 anni in provincia di Bergamo. I militari della stazione di Dalmine e il personale sanitario del 118 lo scorso 3 aprile sono intervenuti lungo la sp 525, in prossimità dell’intersezione con via Vailetta, per un incidente stradale con omissione di soccorso, dove i due ragazzi sono stati investiti, mentre attraversavano la carreggiata sulle strisce pedonali, da una Lancia Y che poi si è allontanata senza prestare soccorso. 

I giovani sono stati trasportati in codice verde all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: le loro condizioni non sono gravi e non sono in pericolo di vita. Grazie alle indagini condotte dai carabinieri, nel giro di pochi minuti è stato identificato il presunto responsabile: si tratta di una donna di 40 anni, incensurata, attualmente indagata per lesioni personali stradali colpose, guida in stato di ebbrezza, fuga e omissione di soccorso. Infatti, sin dalle prime fasi dell’identificazione, la donna manifestava i sintomi di un evidente stato di alterazione alcolica. Le indagini proseguono, sotto il coordinamento della procura di Bergamo, per raccogliere ulteriori elementi sulla dinamica dei fatti. 

Previous article
Piantedosi: “Il 6 aprile di 17 anni fa il terremoto dell’Aquila, ferita resta aperta”
Next article
FIFA 2026, America 250 e Route 66: si accende l’estate negli Usa

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Belve torna in onda, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata di domani

(Adnkronos) - Le 'Belve ' di Francesca Fagnani sono tornate. Parte domani, martedì 7 aprile, la settima stagione del programma cult ideato e condotto...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

E’ il Carbonara day, perché è la pasta più amata dagli italiani

(Adnkronos) - Oggi, 6 aprile, si celebra la pasta più amata dagli italiani: è il Carbonara Day. Un'indagine commissionata ad AstraRicerche dai Pastai di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pasquetta, storia e tradizioni: cosa si festeggia oggi 6 aprile

(Adnkronos) - Oggi, lunedì 6 aprile, in Italia si celebra la Pasquetta, solitamente passando la giornata all'aria aperta in famiglia o con gli amici....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Smart working, arresto e multe fino a 7.500 euro: cosa rischiano ora i datori di lavoro

(Adnkronos) - Novità da domani, martedì 7 aprile, per lo smart working in Italia. Le nuove misure, introdotte dalla Legge annuale per le Piccole...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.