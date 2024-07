bergesio-(lega):-con-dl-agricoltura-sostegno-a-360-gradi

Investimento complessivo di 600 milioni di euro

Roma, 4 lug. (askanews) – “Siamo soddisfatti per aver portato in Aula un provvedimento che ci ha visto al lavoro per rispondere alle esigenze dell’agricoltura italiana, con un investimento di 600 milioni di euro”. Lo ha detto il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura in Senato e relatore del dl Agricoltura.

Diverse sono state le proposte emendative del gruppo della Lega. “Pensiamo – ha elencato Bergesio – ai sostegni alle imprese agricole in difficoltà, alle proposte per l’utilizzo consapevole del suolo. Abbiamo introdotto una norma per la trasparenza sui mercati, che porterà finalmente chiarezza e regole per il settore. Ricordiamo l’istituzione di un conteggio reale per la valorizzazione dei prodotti agricoli, attraverso l’individuazione del costo di produzione, con l’obiettivo di definire le necessità dell’agricoltore per aver lavorato un prodotto e vederlo almeno remunerato nei costi”.

Il decreto affronta anche il tema del contrasto alla PSA, non solo riferito alla fauna selvatica: “prevediamo il rafforzamento della struttura per combattere la peste suina e un piano strategico per la biosicurezza al fine di dare risposte puntuali al settore. Da segnalare – prosegue – le proposte in tema di siccità, affiancando il lavoro del ministro Salvini al Mit, come la proroga al 31 dicembre 2026 dei termini dell’entrata in vigore del deflusso minimo ecologico voluto dall’Unione europea”.

“Abbiamo inserito infine norme per l’adempimento dei termini assicurativi, un tema su cui ci siamo battuti più volte per garantire la protezione delle produzioni agricole italiane. Misure concrete, per stare accanto agli agricoltori con interventi strutturali, garantendo un sostegno a 360 gradi”, conclude il senatore leghista.