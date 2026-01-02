Bergesio (Lega): riduzione dazi Usa su pasta è vittoria Governo

Roma, 2 gen. (askanews) – “L’annuncio della drastica riduzione dei dazi antidumping statunitensi sulla pasta italiana è una notizia straordinaria che premia la qualità delle nostre imprese e l’efficacia dell’azione di governo. Un risultato che tutela un comparto strategico per l’export nazionale, che rischiava di essere ingiustamente penalizzato da aliquote insostenibili”. Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente della Commissione Attività produttive a Palazzo Madama e responsabile settore Agricoltura della Lega.

“Come Lega – prosegue Bergesio – avevamo segnalato con tempestività in Parlamento la criticità del problema, facendoci come sempre portavoce delle preoccupazioni di una filiera che rappresenta il cuore pulsante del nostro agroalimentare. Il passaggio delle tariffe dal 91,74% ad una media vicina al 9% è il frutto di un lavoro di squadra costante e di una diplomazia commerciale che non ha mai smesso di dialogare con Washington”.

Per Bergesio la riduzione dei dazi non è solo una buona notizia commerciale, ma “un segnale politico significativo di cooperazione, equilibrio tra tutela dei mercati e relazioni bilaterali, e protezione di un simbolo culturale ed economico importante”. “Il mercato statunitense nel 2024 valeva per la nostra pasta oltre 670 milioni di euro di export, cifra confermata anche per il 2025: difendere questo spazio significa difendere migliaia di posti di lavoro nonché l’utilizzo di grani di altissima qualità, come quelli prodotti dai nostri agricoltori, e in definitiva l’identità stessa del nostro agroalimentare”, conclude Bergesio.