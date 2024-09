Bergoglio prega per la pace, “inaccettabile” l’escalation in Libano

Appello del Pontefice all’udienza in piazza San Pietro

Roma, 25 set. (askanews) – Papa Francesco era presenze all’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, nonostante lo stato influenzale dei giorni scorsi. Il Pontefice che si prepara a un viaggio in Belgio e Lussemburgo, ha invitato i fedeli numerosi a piazza San Pietro nonostante gli scrosci di pioggia a pregare per tutti i popoli che soffrono a causa della guerra: “non dimentichiamo la martoriata Ucraina, il Myanmar, la Palestina, Israele, il Sudan, tutti i popoli martoriati: preghiamo per la pace.”Sono addolorato dalle notizie che giungono dal Libano, dove negli ultimi giorni intensi bombardamenti hanno provocato molte vittime e distruzioni. Auspico che la comunità internazionale faccia ogni sforzo per fermare questa terribile escalation; è inaccettabile. Esprimo la mia vicinanza al popolo libanese che già troppo ha sofferto nel recente passato” ha aggiunto Bergoglio.