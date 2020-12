Bergomi sicuro: “Napoli deludente nelle ultime uscite, vi spiego il motivo di questo crollo”

Beppe Bergomi, ex calciatore e attuale opinionista Sky, ha parlato nel postgara di Lazio-Napoli. Ecco quanto delle sue parole è stato evidenziato dalla nostra redazione: “Il Napoli mi è parsa una squadra particolarmente stanca. Il girone di Europa League è stato molto pesante, diciamo le cose come stanno, gli azzurri si sono salvati all’ultima giornata contro la Real Sociedad. Questa però non è assolutamente un’attenuante”.

Bergomi, nel corso del postpartita, prosegue così: “Ho visto davvero troppi errori tecnici e l’atteggiamento complessivo è stato deludente. Hanno fatto girare la palla con grande lentezza. Chi finirà in Champions a fine stagione? Il Napoli resta favorito per me, ma non sottovaluto l’Atalanta”.

