Bergomi stronca Dybala: “Non è un campione e nemmeno un fuoriclasse”. Di Canio conferma

Beppe Bergomi non crede nelle potenzialità di ​Paulo Dybala. L’ex difensore e capitano dell’Inter, ospite a Sky nel salotto di Sky Calcio Club, ha criticato l’argentino della ​Juventus. L’ex nerazzurro non è stato il solo ad esprimere un giudizio non propriamente positivo nei confronti del numero 10 della Juventus. Anche Paolo Di Canio, ex giocatore della Juve, ha espresso un parere positivo sul numero 10. La critica dunque ha stroncato Dybala, nel salotto di Sky Calcio Club: “Quali sono state… continua a leggere sul sito di riferimento