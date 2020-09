Bergonzi: “L’episodio di Bonucci è una conferma. Qualcosa è cambiato”

Mauro Bergonzi, noto ex arbitro di Serie A, ha parlato ai microfoni di Radio Crc in merito a quanto avvenuto ieri sera tra Juventus e Sampdoria. Di seguito le sue parole.

Bergonzi: “Il mancato rigore di Bonucci è una conferma”

“L’episodio di ieri è la conferma delle indicazioni fornite da Rizzoli per affrontare la stagione appena iniziata rispetto ai mesi scorsi non saranno concessi rigori leggeri, come quelli visti nella passata stagione. I difensori quindi avranno più tutele e non sembreranno dei pinguini che devono correre con le mani dietro il corpo. Secondo me ieri Piccinini ha preso la scelta giusta, perché la palla andava verso il braccio di Bonucci che si sta chiudendo: il gesto non punibile per volontarietà”

