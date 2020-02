Bergonzi: “Rigore Milik, chiaro errore di Giua. Il VAR deve obbligare gli arbitri”

L’ex arbitro Mauro Bergonzi è tornato sull’arbitraggio di Giua in Napoli-Lecce e sul rigore non fischiato (né visionato al VAR). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Giua è un arbitro molto inesperto, ha commesso un errore. Come fai ad avere certezza che sia simulazione con tre giocatori che ti coprono la visuale? – si chiede ai microfoni di Tmw Radio – Milik accentua, ma rivedendolo al monitor vedi che c’è un contrasto. Io credo che il Var lo ha richiamato, ma lui non è andato. Ha detto che ha visto lui, ma quello è chiaro ed evidente errore, quindi non esiste protocollo. Il Var ti deve obbligare ad andare al monitor. Non poteva avere certezza di quello che ha visto, quindi non poteva essere così sicuro di cosa è successo”.

Bergonzi dopo Napoli-Lecce: “Il VAR cambierà”

“In futuro si arriverà al challenge, con la possibilità degli allenatori di chiedere di rivedere un episodio al Var. Un po’ come capita in altri sport”.

