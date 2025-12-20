berlino,-nel-mercatino-di-natale-il-robot-umanoide-serve-popcorn

“Optimus” di Tesla, dovrebbe essere commercializzato entro un anno

Berlino, 20 dic. (askanews) – In un mercatino di Natale di Berlino, una piccola folla curiosa si accalca davanti a uno stand: l’attrazione è un robot umanoide di Tesla, che serve popcorn. Ribattezzato “Optimus”, dovrebbe essere commercializzato entro un anno e costare circa 20.000 euro.Saluta, riempie i sacchetti con i popcorn caldi aiutandosi con una paletta e li porge ai clienti. E non si indispettisce davanti a foto e selfie. Qualcuno lamenta i “movimenti ancora un po’ robotici”, e la “mancanza di calore umano”, per altri clienti, soprattutto i più giovani, “è divertente e può migliorare”.