Berlino, sedie vuote per le vittime del 7 ottobre e per gli ostaggi

Redazione-web
Di Redazione-web

Un’iniziativa dall’Unione degli studenti ebrei tedeschi

Berlino, 7 ott. (askanews) – Centinaia di sedie vuote sono state disposte davanti alla Porta di Brandeburgo a Berlino in memoria delle vittime e degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, a due anni dall’attacco del 7 ottobre.Un’iniziativa promossa dall’Unione degli studenti ebrei tedeschi. Sulle sedie le immagini dei rapiti, con il loro nome.”Abbiamo visto purtroppo durante lo Yom Kippur a Manchester che questo è ancora un enorme pericolo in Europa” ha detto una studentessa di Duesseldorf – è proprio qui il mio appello alla politica, affinché combatta attivamente l’antisemitismo e mostri alla società che per noi è importante che si faccia davvero qualcosa contro l’odio che ancora viene rivolto contro gli ebrei”.

