Berlino, turista spagnolo accoltellato al memoriale della Shoah: arrestato l’aggressore. È terrorismo?

BOLOGNA – Aggressione col coltello al Memoriale della Shoah a Berlino: nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, un uomo armato di coltello avrebbe cominciato ad attaccato i passanti in mezzo alle stele del monumento. Una delle persone colpite un uomo, è rimasto gravemente ferito_ è un turista spagnolo di 30 anni ed è in ospedale. La Polizia, che ha isolato la zona, ha già arrestato il presunto aggressore. Il Memoriale della Shoah si trova nel quartiere di Mitte. Nella zona c’è anche l’ambasciata degli Stati Uniti. Il memoriale è composto da una fitta rete di parallelepipedi di marmo ed è aperto al pubblico: l’aggressione si è svolta nella parte settentrionale del monumento. L’episodio è avvenuto a due giorni dalle elezioni di domenica che si preannunciano decisive per il futuro della Germania ma anche per l’Europa.

I soccorritori, hanno riferito le forze dell’ordine, stanno assistendo diverse persone sul posto che hanno assistito all’incidente.

