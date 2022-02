Berlusconi: “Alle prossime elezioni il centrodestra dovrà essere profondamente rinnovato”

ROMA – “Forza Italia è impegnata, insieme con le altre sigle di centro, per rafforzare l’area centrale di un centrodestra che è ancora oggi per i sondaggi la prima scelta degli italiani, la coalizione che governa la maggior parte delle Regioni e centinaia di Comuni”. Così in una nota Silvio Berlusconi, al termine di una riunione con il coordinatore nazionale Antonio Tajani e con i capigruppo Annamaria Bernini e Paolo Barelli.

“Oggi siamo pronti per la nuova sfida dentro al centrodestra – ha aggiunto il leader forzista -, per affrontare al meglio i prossimi appuntamenti elettorali: saremo il cuore di un centrodestra che si dovrà presentare alle prossime elezioni profondamente rinnovato. Forza Italia è il partito che, con la sua fondazione, ha consentito la nascita del centrodestra. È stato e continuerà ad essere il perno della coalizione che si contrappone alla sinistra. Il centrodestra che abbiamo come orizzonte strategico è saldamente ancorato ai valori del Ppe: europeista, atlantista, garantista, cattolico e liberale”.

I COMPLIMENTI AI DIRIGENTI FORZISTI SUL QUIRINALE

In un passaggio del comunicato, Berlusconi torna anche sul tema del Quirinale e fa sapere: “Ho ringraziato e mi sono complimentato con i dirigenti nazionali di Forza Italia per come hanno gestito le scorse settimane, un passaggio molto delicato per la Repubblica”.

