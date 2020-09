AGI – Silvio Berlusconi, ancora positivo al Covid 19, si trova in isolamento a Villa San Martino, ad Arcore. Il presidente di Forza Italia e’ tranquillo, spiegano dal suo staff, è operativo, ha colloqui telefonici con i collaboratori, ha partecipato a summit del partito popolare europeo nei giorni scorsi. Le condizioni di salute del Cavaliere, che martedì compirà 84 anni, sono costantemente monitorate ma non si sta valutando alcun ricovero in ospedale, si spiega.

L’articolo Berlusconi ancora positivo, è in isolamento ad Arcore proviene da Notiziedi.

