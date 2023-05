Berlusconi appare in video alla convention di Fi: eccomi sono qui per voi

Siamo la spina dorsale del governo

Milano, 6 mag. (askanews) – “Eccomi, sono qui per voi”. Silvio Berlusconi esordisce così nel suo videomessaggio alla convention di Forza Italia, “in giacca e cravatta dopo tanti giorni”.

Nella stanza del San Raffaele, Berlusconi è seduto ad una scrivania con dietro le bandiere dell’Italia e della Ue. “Noi siamo il pilastro essenziale e leale di questa maggioranza, siamo la spina dorsale di questo Governo. Per questo siamo in campo, per far sì che le sue decisioni siano davvero corrette, giuste, equilibrate”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, nel videomessaggio alla convention di Forza Italia.

“Noi vogliamo aumentare le pensioni, i salari, gli stipendi che sono rimasti quelli di 20 anni fa. Noi vogliamo ridurre la pressione fiscale sotto il 40% mentre ora è al 44%. Vogliamo costruire tutte le infrastrutture necessarie per rendere veramente moderno il nostro Paese. Ed ora dobbiamo anche trovare urgentemente una risposta al problema della siccità per far sì che i nostri campi non restino senza acqua e i rubinetti non restino all’asciutto, come purtroppo oggi avviene in alcune nostre città”.

