AGI – Il governo che sta per nascere sarà politico, sebbene con la presenza di tecnici, perché politico è un governo di “unità nazionale”. A Mario Draghi l’invito a “tenere conto delle indicazioni dei partiti”, ma di far prevalere la “qualità”. Così Silvio Berlusconi parla per la prima volta dopo l’incarico a Draghi in un’intervista a La Repubblica. Secondo il leader di Forza Italia non c’è necessità di una presenza dei leader di partito nell’esecutivo. Della svolta di Salvini non si stupisce, “era stato già al governo col M5S”, della scelta della “signora Meloni” invece sì, si “rammarica”.

Quanto ai grillini insofferenti per la convivenza con lui,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Berlusconi: “Con Draghi senza calcoli politici, il premier incaricato decida sulla qualità” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento