Berlusconi day, statuine e foto a Paestum ma niente ologramma

(Adnkronos) – A metà tra un memoriale e una convention. Si presenta così la scenografia del Berlusconi-Day a Paestum, in Campania. Una sorta di monumento in ricordo del leader di Forza Italia che oggi avrebbe compiuto 87 anni. Appena si entra all’hotel Ariston, location scelta per la tre giorni promossa dall’eurodeputato Fulvio Martusciello, coordinatore regionale in Campania, il protagonista assoluto è Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno scorso.

C’è un maxi murales di foto con il presidente forzista sorridente inviate da militanti e simpatizzanti. Sui tavolini in bella mostra culture del Cav di varie dimensioni, per lo più statuette (della grandezza di un pastore presiepiale) realizzate in diversi materiali dall’artista bolognese Eugenio Lenzi. E ancora: disegni, quadri, manifesti elettorali, bandiere di Forza Italia con il tricolore, in stile ’94. Manca l’ologramma del ‘Dottore’, come lo chiamavano i suoi più stretti collaboratori: annunciato, smentito, alla fine tramontato, pare perché non gradito ai figli del leader.