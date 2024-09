Berlusconi e i dilettanti, la foto da Cernobbio: ecco il botta e risposta Pascale-Boccia

ROMA – L’immagine di un Silvio Berlusconi pensieroso che commenta “Dilettanti”, sotto l’hastag “Silvio ci manchi”: così Francesca Pascale, ex compagna dell’ex fondatore di Forza Italia, dai social butta altra legna sul fuoco dell’affaire Sangiuliano-Boccia che non sembra proprio voler spegnersi. E lo fa tirando il ballo proprio lui, Berlusconi, con cui Pascale ha avuto una relazione durata otto anni, ipotizzando una sua frecciatina all’indirizzo dell’ormai ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e della sua non-consulente Maria Rosaria Boccia, al centro dello scandalo che ha portato alle dimissioni del rappresentate del governo Meloni.

Non si è fatta di certo attendere la risposta di Boccia alla Pascale che puntualmente posta una sua foto nelle ‘stories’ Instagram e il commento: “‘Questa persona’ è proprio una dilettante”. La parte ‘questa persone’ è per la presidente del Consiglio che l’ha sempre chiamata così, ‘dilettante’ invece a Pascale. Ma soprattutto, nella foto in cui si mostra con un look molto professionale, in blazer cammello e imbracciando un plico di fogli, Boccia riporta la sua geolocalizzazione in quel di Cernobbio, proprio dove è in corso il forum Ambrosetti, dove si trovavano questa mattina non solo le eccellenze del mondo dell’economia e della finanza, ma anche la premier. Anche se, come riporta Repubblica, a dire il vero, il personale all’ingresso di Villa d’Este ha poi smentito l’accredito dell’imprenditrice per la sua partecipazione e ingresso all’evento.

CHI È FRANCESCA PASCALE

Pascale da anni è un attivista per i diritti Lgbtq+ e per la legalizzazione della cannabis, temi su cui ha preso una posizione diversa da quella di Forza Italia e della maggioranza. Oltre ad essere l’ex compagna di Belusconi, Pascale è l’ex moglie della cantante Paola Turci con cui si è sposata con rito civile nel 2022 e poi, dopo due anni, le due donne si sono lasciate.

