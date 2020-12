ROMA (ITALPRESS) – “L’appartenenza al Partito Popolare Europeo è parte essenziale dell’identità cristiana, liberale, europeista di Forza Italia. Ma la riforma del MES non è un tema che riguarda le istituzioni europee e tento meno i valori fondanti del PPE, è un tema che riguarda il rapporto fra stati, e in quest’ambito la signora Merkel ha agito correttamente da Cancelliere tedesco tutelando le ragioni e gli interessi della Germania”. Lo dice al quotidiano La Stampa il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

“Il mio rapporto con Angela Merkel è eccellente oggi come ieri. E le mie critiche al MES sono critiche di un europeista: il nostro voto contrario è uno stimolo per giungere ad un vero Fondo Monetario Europeo,

L’articolo Berlusconi “I voti di Forza Italia non aiuteranno la maggioranza” proviene da Notiziedi.

