berlusconi-in-braccio-a-berlinguer:-i-due-leader-‘insieme’-in-un-murale a-milano

ROMA – Ad un anno dalla morte di Silvio Berlusconi e a quarant’anni da quella di Enrico Berlinguer, a Milano un’opera d’arte pubblica carica di significato li unisce e li celebra, mentre in Parlamento la politica si scontra persino durante la commemorazione di Berlusconi e nella città meneghina la figura del Cavaliere divide ancora il Consiglio comunale che recentemente ha bocciato una mozione per l’intitolazione di un luogo all’ex premier, nessuna via, piazza e qualunque altro spazio pubblico della città sarà intitolato a Berlusconi prima dei 10 anni. Nel frattempo, in Via Volturno davanti alla casa d’infanzia del Cavaliere e di fronte alla sede storica del PCI milanese, è spuntato un murale dell’artista aleXsandro Palombo dal titolo “Insieme”, che ritrae il fondatore di Forza Italia in braccio allo storico leader del Partito Comunista Italiano come nel leggendario scatto in cui l’attore Roberto Benigni prese in braccio un Berlinguer sorridente nel famoso incontro del 16 giugno 1983 quando il PCI organizzò una manifestazione al Pincio, il celebre colle di Roma con il suo spettacolare affaccio panoramico su Piazza del Popolo. Entrambi i leader appaiono uniti, sereni e sorridenti, Enrico Berlinguer in abito grigio e cravatta rossa, Silvio Berlusconi con il suo immancabile doppiopetto blu e scarpa Derby nera.

L’opera celebra le due più grandi icone pop della politica italiana a pochi giorni dall’anniversario della loro scomparsa, quarant’anni fa, l’11 giugno 1984, moriva lo storico segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer e un anno fa, il 12 giugno 2023, moriva il fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi, due figure carismatiche che hanno lasciato un segno profondo nella storia dell’Italia.

L’artista ha condiviso il murale sui suoi social con il titolo “Insieme” e le celebri frasi “Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno” di Enrico Berliguer e “L’amore vince sempre sull’invidia e sull’odio” di Silvio Berlusconi.

