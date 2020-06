Berlusconi “Nessuna alleanza con il Governo delle 4 sinistre”

ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo soltanto mettere le nostre competenze non al servizio di questo o quel governo, ma al servizio degli italiani. Se questo per qualcuno vuol dire l’alleanza con il governo delle 4 sinistre allora non conosce la mia storia”. Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico con “Live – Non è la D’Urso” su Canale 5.

“Dall’inizio della pandemia non mi sono mai chiesto a chi convenisse il nostro atteggiamento responsabile. Conviene all’Italia e agli italiani – ha aggiunto Berlusconi -. Se qualcuno poi si immagina un mio sostegno politico al governo non mi conosce e non conosce la mia storia e le ragioni per cui sono sceso in campo 26 anni fa e ci sono ancora”.

