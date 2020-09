Berlusconi ricoverato, FI compatta attorno al suo leader

AGI – Divisa tra chi non vuole essere al traino della Lega e chi, invece, vede nel ‘Capitano’ Salvini il prossimo leader del centrodestra; attraversata da fibrillazioni interne nei gruppi parlamentari, a volte spaccata sulla direzione da intraprendere, descritta in diverse situazioni come vicina al governo o addirittura incline ad entrare nella maggioranza: Forza Italia non sempre negli ultimi tempi ha dato prova di unità ma ora, con Berlusconi di nuovo ricoverato in ospedale, torna a ricompattarsi.

L’ultima volta che l’ex presidente del Consiglio fu al San Raffaele in ogni caso c’è chi invitò a guardare avanti, a considerare la possibilità di un comitato di reggenza.

