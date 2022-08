Berlusconi rilancia la flat tax, Paglia (Si): “Vorrebbe pagare quanto un metalmeccanico?

ROMA – “Berlusconi rilancia la flat tax: si sente oppresso dalle tasse e vorrebbe pagare in proporzione quanto un operaio metalmeccanico. Noi invece crediamo che per quelli come lui dovrebbe esserci una bella patrimoniale, con cui pagare la sanità pubblica. La differenza fra destra e sinistra è tutta qui”. Lo afferma Sinistra Italiana con il responsabile nazionale economia Giovanni Paglia

