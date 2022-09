Berlusconi: “Serve subito decreto, far tornare le bollette ai prezzi di 2 anni fa”

di Vittorio di Mambro e Lucio Valentini

ROMA – “Oggi credo che sul fronte dell’energia il governo debba intervenire subito con un decreto per contenere i costi per famiglie e imprese, esistono molte soluzioni complesse, se ne può discutere, ma la sostanza è semplice: lo Stato deve farsi carico di almeno una parte significativa degli aumenti che non possono rimanere a carico delle famiglie e delle imprese”. Lo dice Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, ai microfoni della trasmissione ‘Fino a qui tutto bene’ condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus.

Altrimenti, aggiunge, “molte aziende saranno costrette ad aumentare i prezzi del consumo dei loro prodotti, saranno costrette a ridurre il personale e a chiudere. Le famiglie si ritroveranno di fronte al dilemma se pagare le bollette o fare la spesa. Naturalmente un problema come questo non può essere affrontato solo a livello nazionale, visto che tutte le cause sono internazionale, l’Europa deve parlare con una voce sola. E poi dobbiamo pensare anche al futuro, ci sono delle responsabilità precise della sinistra se ci troviamo in questa situazione. Il mio governo aveva ridotto la dipendenza dell’Italia dal gas russo, solo 3 anni dopo col governo di Letta la percentuale era più che raddoppiata. La politica della sinistra ha reso impossibile costruire i gassificatori e i termovalorizzatori e ha condotto l’Italia fuori dalla ricerca per il nucleare politico. Ovviamente il nostro governo cambierà radicalmente rotta su tutti questi argomenti”.

“MANTENERE LE BOLLETTE AI PREZZI DI 2 ANNI FA”

Parlando poi a Mattino Cinque su canale 5, Berlusconi spiega che secondo lui servono “interventi immediati da parte dello Stato e dell’Europa per tenere i prezzi delle bollette ai livelli di 2 anni fa”.

“FLAT TAX AL 23% E STOP FINO A 13 MILA EURO”

Serve un intervento sulle tasse “contro l’oppressione fiscale attuale. Noi proponiamo una flat tax al 23 per cento che è l’ultima aliquota attuale dell’Irpef. Un abbattimento forte delle imposte produce che tutti le pagheranno ed emergerà così la parte del pil sommersa su cui si fa evasione ed elusione”. Pensiamo anche ad “un’esenzione da ogni imposta per chi guadagna fino a 13 mila euro di reddito all’anno”. Lo dice Silvio Berlusconi a ‘Mattino cinque’ su Canale 5.

“ULTIMO GOVERNO ELETTO DA ITALIANI IL MIO NEL 2008”

“L’ultimo governo eletto dagli italiani e stato il mio nel 2008. Da allora si sono succeduti 7 governi tutti di sinistra mai eletti. Con il voto del 25 settembre italiani hanno nelle mani la possibilità di tornare a contare qualcosa con il loro voto”. Lo dice Silvio Berlusconi a ‘Mattino cinque’ su Canale 5.

“LA LEADERSHIP? LA ESERCITA CHI È IN GRADO”

“La leadership viene fuori sulla struttura culturale e politica delle persone, è qualcosa che esercita chi è in grado di esercitarla. Io sono l’unico leader politico che ha dimostrato con i fatti nel lavoro, nell’impresa, nello sport e in politica di saper realizzare e superare i traguardi che mi ero prefisso. Il mio posto è nel centrodestra, ma non sono in competizione per la leadership con nessuno, perché il mio principale interesse è quello di continuare ad interloquire con i leader politici stranieri nell’interesse del mio Paese come garante da tutti conosciuto e rispettato per questo nostro meraviglioso Paese e il suo governo”. Lo dice Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, ai microfoni della trasmissione ‘Fino a qui tutto bene’ condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus.

“IL PD NON PIÙ PARTITO LAVORATORI, MA DELLA CONSERVAZIONE”

“Il principale partito della sinistra da molto tempo non è più il partito dei lavoratori, tantomeno il partito dei giovani che non hanno un lavoro. È il partito della conservazione dell’esistente, è il partito dei vincoli burocratici. I nostri avversari stanno facendo una campagna elettorale come al solito basata sulla menzogna e sulla demonizzazione del centrodestra, sull’evocazione di pericoli assolutamente inesistenti”. Lo dice Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, ai microfoni della trasmissione ‘Fino a qui tutto bene’ condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus.

