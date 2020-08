ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo selezionando candidati competenti, radicati sul territorio, con esperienza non solo nella politica ma anche nell’impresa, nel lavoro, nelle professioni, nella cultura, nel volontariato. Queste elezioni Regionali e Amministrative saranno anche l’occasione per ribadire che il governo non rappresenta la maggioranza degli italiani”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sul suo profilo Facebook.

(ITALPRESS).

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Berlusconi “stiamo selezionando candidati competenti per elezioni” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento