Berlusconi striglia il governo sul Mes: “Basta perdere tempo”

AGI – Basta incertezze, non c’è più tempo da perdere: il governo attivi subito il Mes. Silvio Berlusconi, di nuovo in campo dopo la piccola pausa a causa del Covid, ‘striglia’ l’esecutivo, esortandolo ad attivare al più presto le risorse del Fondo ‘salva Stati’. Intanto, nella maggioranza si fa insistente il pressing di Pd e Iv affinchè l’Italia non rinunci alle risorse messe a disposizione dall’Ue per la Sanità. Ma la posizione dei 5 stelle, nonostante qualche tiepida apertura mostrata nelle scorse settimane, resta ferma sul No.

E che le divisioni interne ai giallorossi rendono difficile una soluzione a breve lo si comprende anche dal testo della risoluzione di maggioranza votata ieri dalla Camera sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2020.

