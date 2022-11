Berlusconi: su nomine e linea decido io, Fi unita su governo

“Da tutto il partito sostegno convinto all’esecutivo”

Roma, 4 nov. (askanews) – Nomine al governo e linea politica di Forza Italia sono proposte e assunte da Silvio Berlusconi, e tutto il partito sostiene convintamente il governo. Lo afferma in una nota lo stesso presidente degli azzurri, "con riferimento alle notizie apparse su organi di stampa negli ultimi giorni, e relative a presunti malumori e dissidi interni a Forza Italia". Scrive Berlusconi: "Mi sento in dovere di precisare che, come sempre accaduto, tutte le nomine di governo, per ciò che attiene il nostro movimento, sono state proposte dal sottoscritto. Rilevo inoltre – prosegue – che, al netto di quanto riportato dagli stessi media, in realtà il nostro partito è unito e compatto nel sostegno convinto al governo di centrodestra scelto liberamente dagli Italiani. Ancora, voglio ricordare che la linea politica di Forza Italia è sempre stata determinata dal sottoscritto che, come noto, è solito ascoltare tutti gli interessati salvo poi assumere una decisione come doverosa sintesi delle varie opinioni, nell'interesse esclusivo degli Italiani".