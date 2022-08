Bernaudo lancia il Manifesto dei liberisti e rivolge un appello ai partiti

ROMA – ‘Per un’Italia più liberale, liberista e libertaria’. I Liberisti Italiani rivolgono un appello ai leader dei partiti in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, lanciando un Manifesto programmatico in 10 punti. ‘Chi ci darà risposte- spiega il presidente Andrea Bernaudo in una intervista alla ‘Dire- avrà il nostro appoggio’. ‘Noi non ci siamo presentati alle elezioni- precisa- perché per i Movimenti politici che in Italia non hanno una rappresentanza in Parlamento c’è lo ‘sbarramento’ costituito dal rito bizantino della raccolta di decine e decine di migliaia di firme. Sarebbe stato impossibile raccoglierle durante Ferragosto con la gente in vacanza. È sostanzialmente uno ‘sbarramento’ quasi impossibile da affrontate anche con strutture molto organizzate. Per questo motivo non abbiamo potuto concorrere, ma questa è una battaglia che intendiamo fare e che rientra nei punti del nostro manifesto, che chiamiamo ‘Libertà politica per i nuovi Movimenti’. Noi chiediamo l’eliminazione di questa discriminazione nelle regole per la presentazione delle liste per chi è già in parlamento e per le forze che invece sono fuori’. I dieci punti del manifesto, continua Bernaudo, ‘sarebbero stati parte del nostro programma politico per questa tornata elettorale a cui non abbiamo potuto partecipare’.

Tra i punti: sanità, fisco, previdenza e welfare, giustizia, riforme come il presidenzialismo e il federalismo sul ‘modello Svizzera’, difesa del principio di autoderminazione dei popoli e condanna ferma dell’aggressione russa in Ucraina con la richiesta di un immediato ‘cessate il fuoco’.

Perché l’appello ai partiti e il Manifesto? ‘Qualora il segretario di uno dei partiti che corrono per le elezioni accogliesse almeno cinque dei nostri punti nel proprio programma, dichiarandolo pubblicamente, Liberisti Italiani darà la sua indicazione di voto per quel partito. In caso contrario – spiega Bernaudo- non esprimerà alcuna indicazione di voto’.

Il fondatore dei Liberisti italiani osserva che ‘purtroppo in Italia i Governi si fanno dopo le elezioni per cui nessuno ancora sa che tipo di Governo ci sarà dopo il 25 settembr. A noi intanto è sembrato opportuno pubblicare un decalogo di punti cari a chi si professa liberale, e nel nostro caso anche liberista e libertario, per poter creare un dibattito e verificare se esiste una forza politica che riconosca il nostro lavoro e riconosca la bontà di almeno il 50 per cento di quello che sarebbe stato il nostro manifesto elettorale. Quello che noi abbiamo scritto sono punti che difficilmente possono essere graditi al centrosinistra, tanto per essere chiari. Quindi, diciamo che noi non riteniamo che dal Partito democratico in poi possano guardare con positività ai nostri punti. Ma vediamo. Se qualcuno dei leader si pronunciasse favorevolmente non avremmo nessun dubbio a garantire il nostro endorsement, comunque andremmo a votare convinti per quella forza politica perché non potendoci presentare ci è sembrato il modo più corretto per poter intervenire in questa fase. Poi quello che farà il Governo lo vedremo’.

Quindi Bernaudo ribadisce che ‘l’area di riferimento dovrebbe essere quella liberale e del centrodestra’ anche se- precisa- non è che io abbia molta fiducia in questo centrodestra, perché di riforme liberali ne ha fatte ben poche, anzi probabilmente non ne ricordiamo tranne alcune piccolissime eccezioni. Quindi anche nell’ambito del centrodestra non è che ci facciamo troppe illusioni. Una forza politica veramente riformista e liberale oggi in Italia non c’è e non saranno mai Calenda e Renzi a rappresentare questa forza politica, perché sono due persone che si sono messe insieme solo per costruire un cartello elettorale all’ultimo minuto’.

Come vedrebbe Draghi ancora presidente del Consiglio? ‘Il giudizio non è positivo perché ha avvallato politiche liberticide durante la pandemia, ma anche dal punto di vista economico ha dimostrato di non avere la forza di imporre delle riforme strutturali al Paese. E poi se Draghi volesse guidare un Governo dovrebbe candidarsi a farlo. Questo fatto abbastanza penoso di personalità del mondo culturale o economico che fanno quasi una concessione a noi tutti di volerci governare andrebbe superato. Il sistema del presidenzialismo con l’indicazione diretta del presidente sarebbe fondamentale. Si parla di agenda Draghi, di sostegno a un eventuale nuovo Governo Draghi ma noi non sappiamo se l’attuale presidente sarebbe disponibile’.

‘Casella’ sensibilissima per i Liberali italiani, in tempo di pandemia, è la sanità e ‘la libertà di scelta in materia sanitaria’ perché ‘in questi due anni- dice Andrea Bernaudo- abbiamo visto che a causa di uno stato di emergenza portato al limite sono stati calpestati i fondamentali diritti individuali fino ad arrivare all’obbligo vaccinale che per noi è sicuramente un obbrobrio liberticida che mai più dovrà essere in pratica da nessun Governo. Il modello di riferimento potrebbe essere l’Inghilterra’.

Su economia e fisco, conclude, ‘si parla in Italia di flat tax in maniera sbagliata ed ormai è diventata pura propaganda ad ogni tornata elettorale. Serve una riforma fiscale strutturale con un impianto duale con lo scopo di portare per tutti la pressione fiscale e contributiva al di sotto della media Ocse’. Sono arrivate risposte dai partiti? Bernaudo risponde: ‘Al momento non abbiamo avuto nessun segnale, abbiamo visto alcuni punti coincidenti nei vari programmi ma una telefonata a me o qualcuno dei Liberisti italiani, o anche un comunicato di riconoscimento del nostro lavoro o adesione al nostro programma, non lo abbiamo ricevuto. Se non riceveremo risposte ovviamente lasceremo libertà di scelta a chi ci segue con fiducia’.

I 10 PUNTI PROGRAMMATICI DEL MANIFESTO DEI LIBERISTI ITALIANI

1) LIBERI DI SCEGLIERE E MAI PIÙ RESTRIZIONI DELLA LIBERTÀ

Nessuna emergenza potrà portare in futuro il governo italiano a calpestare le libertà individuali come ha fatto negli ultimi 2 anni. Nessun obbligo – diretto ed indiretto – ad un trattamento sanitario potrà essere imposto ai cittadini. Dovrà sempre essere rispettata la libertà di scelta individuale

2) UCRAINA E CONFLITTI NEL MONDO

Liberisti Italiani sostiene il principio di autodeterminazione dei popoli sancito nella carta delle Nazioni Unite. Deplora ogni aggressione armata ed ogni guerra di conquista attuata da qualunque Stato. Condanna, pertanto, l’aggressione militare avviata dalla Russia nel territorio ucraino, in violazione del diritto internazionale, dal 24 febbraio 2022 e tuttora in corso. Invoca un immediato cessate continua a leggere sul sito di riferimento