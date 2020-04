Bernie Sanders dà l’endorsement formale a Joe Biden

Il senatore del Vermont Bernie Sanders ha fatto il suo formale endorsement all’ex rivale in corsa per la nomination democratica Joe Biden. Sanders ha ritirato la sua candidatura per la Casa Bianca mercoledì scorso dopo una serie di sconfitte alle primarie democratiche.

“Oggi chiedo a tutti gli americani, a tutti i democratici, a tutti gli indipendenti, a tutti i repubblicani, di unirsi a questa campagna per supportare la tua candidatura che io sostengo”, ha detto Sanders durante una diretta streaming con Biden. “Dobbiamo fare di Trump un presidente da un solo mandato – ha avvertito Sanders – ed io farò il possibile perché ciò avvenga”.

