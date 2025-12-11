giovedì, 11 Dicembre , 25

Sondaggio politico, sale sia FdI che il Pd. Giù M5S, Forza Italia e Lega

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia guadagna lo 0,8 %...

Cina tassa condom contro denatalità, rischio bomba biologica per infezioni

(Adnkronos) - La scelta della Cina di tassare...

Rete4, cambio di conduzione per le feste: Sallusti al posto di Porro

(Adnkronos) - “10 minuti”, il programma di approfondimento...

Schillaci: “Nostra attenzione a obesità è molto alta, prevenzione resta priorità”

(Adnkronos) - "Ringrazio l'onorevole Mulè per essersi fatto...
Bernini contestata a Atreju, ministro: sempre solo poveri comunisti

Protesta contro semestre filtro. “Imparate ad ascoltare”

Roma, 11 dic. (askanews) – In apertura del suo intervento ad Atreju, la kermesse di FdI a Roma, la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini contestata da alcuni attivisti che manifestavano contro il semestre filtro in Medicina.”Ecco i nostri amici contestatori! Bravi, vi stavamo aspettando.Sapete come diceva Berlusconi?”, ha detto Bernini rivolgendosi loro: “Siete sempre solo dei poveri comunisti. Imparate ad ascoltare prima di contestare, fatemi parlare. Questo dimostra tutta la vostra inutilità, siete inutili”.Bernini è poi sceso dal palco per incontrarli e discutere.

