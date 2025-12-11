bernini-contestata-a-atreju,-ministro:-sempre-solo-poveri-comunisti

Protesta contro semestre filtro. “Imparate ad ascoltare”

Roma, 11 dic. (askanews) – In apertura del suo intervento ad Atreju, la kermesse di FdI a Roma, la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini contestata da alcuni attivisti che manifestavano contro il semestre filtro in Medicina.”Ecco i nostri amici contestatori! Bravi, vi stavamo aspettando.Sapete come diceva Berlusconi?”, ha detto Bernini rivolgendosi loro: “Siete sempre solo dei poveri comunisti. Imparate ad ascoltare prima di contestare, fatemi parlare. Questo dimostra tutta la vostra inutilità, siete inutili”.Bernini è poi sceso dal palco per incontrarli e discutere.