“Sinceramente non me la sento di mettere in discussione Djokovic per quella vicenda, secondo me in generale ha sempre operato bene e nell’interesse di tutti. Certo, nella circostanza ha sbagliato e per l’immagine del tennis è stato un brutto contraccolpo che spero non incida sulle prossime decisioni. Però Nole ha ammesso l’errore e si è scusato, il primo a essere dispiaciuto immagino sia lui”. Matteo Berrettini commenta così quanto accaduto durante l’Adria Tour, circuito organizzato dal numero uno al mondo Novak Djokovic per tornare in campo dopo l’interruzione per la pandemia, ma presto interrotto per le numerose positività al Covid-19 riscontrate tra i tennisti,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Berrettini “All’Adria Tour Djokovic ha sbagliato” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento