Berrettini e Djokovic avanti a New York, fuori Thiem

Esordio sofferto per Matteo Berrettini al “Western and Southern Open” (Atp Masters 1000, 4.674.780 dollari di montepremi), che quest’anno eccezionalmente a causa della pandemia si sta disputando sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. L’azzurro, numero 8 della classifica Atp e testa di serie numero 6 del torneo, ha superato per 6-4 6-7(3) 7-5 il finlandese Ruusuvuori, 21enne qualificato numero 100 del ranking mondiale, dopo aver servito per il match sul 6-4 5-4 sprecando anche un match point. Stasera il romano, tornerà in campo nel match di ottavi di finale contro l’americano Opelka, che ha battuto 6-3 7-6(4) l’argentino Schwartzman,

