berrettini,-ritorno-in-campo-vicino?-matteo-si-allena-con…-una-nuova-barba
Berrettini, ritorno in campo vicino? Matteo si allena con… una nuova barba

Berrettini, ritorno in campo vicino? Matteo si allena con… una nuova barba

Berrettini, ritorno in campo vicino? Matteo si allena con... una nuova barba
Redazione-web
Redazione-web

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini punta il ritorno in campo. Il tennista romano, che è stato costretto a saltare per infortunio gli Us Open 2025 in corso di svolgimento a New York, che domani, mercoledì 3 settembre, vedranno il derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti ai quarti di finale, ha pubblicato un post su Instagram che fa ben sperare per il suo recupero. 

Berrettini ha infatti pubblicato sul suo profilo ufficiale una carrellata di foto e video che lo ritraggono insieme al cestista americano Kevin Durant, in palestra e in alcuni momenti della sua vita privata. Matteo ha mostrato momenti di relax a concerti e al mare, anche mangiando un Cucciolone, ma ha anche ironizzato sui propri problemi fisici postando una foto mentre tiene in mano una bustina di Oki. A colpire alcuni utenti su X poi c’è la sua barba, cresciuta a dismisura. 

La descrizione al post, breve ma eloquente, fa ben sperare: “Slim reaper (il soprannome di Durant, ndr) + some life”, ovvero “+ un po’ di vita”. E nella sua vita, evidentemente c’è ancora il tennis.  

 

