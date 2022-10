Berrettini salta anche Parigi, ora la Davis

Il romano non ha recuperato dall’infortunio al piede

Roma, 30 ott. (askanews) – Dopo Vienna, Matteo Berrettini ha annunciato il suo ritiro anche al torneo di Parigi Bercy. Berrettini si è infortunato al piede durante il torneo di Napoli nel quale è stato sconfitto in finale da Lorenzo Musetti. Il romano era inserito nel tabellone principale del Masters 1000 di Parigi Bercy. Sorteggiato al primo turno contro un qualificato, Berrettini, già cancellatosi dall’ATP 500 di Vienna, ha alzato bandiera bianca anche per l’ultimo Masters 1000 della stagione. Per Berrettini, dunque, il 2022 nei tornei ATP si è concluso con la finale a Napoli, la quarta in appena dodici tornei disputati nell’anno solare. Una stagione particolarmente complicata per lui, tormentato dai problemi fisici. Nel calendario di Berrettini c’è ancora un appuntamento: le finali di Coppa Davis a Malaga. L’azzurro è stato convocato dal capitano Filippo Volandri e cercherà di recuperare la forma migliore per il 24 novembre, giorno del quarto di finale contro gli Stati Uniti. continua a leggere sul sito di riferimento