Si ferma al terzo turno l’esperienza di Matteo Berrettini al Roland Garros, terzo Slam stagionale in corso sulla terra battuta di Parigi. Il tennista romano, numero 8 del ranking mondiale e settima testa di serie del torneo, e’ stato sconfitto a sorpresa dal qualificato tedesco Daniel Altmaier, numero 186 Atp: 6-2 7-6(5) 6-4 il punteggio in due ore di gioco, con Berrettini che ha sprecato l’opportunita’ di

servire per il secondo set sul 5-4. Tre gli azzurri impegnati domani negli ottavi: Lorenzo Sonego sfiderà l’argentino Diego Schwartzman, n.14 del ranking e 12 del seeding; Jannik Sinner se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Berrettini si ferma al terzo turno al Roland Garros proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento