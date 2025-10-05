Milano, 5 ott. (askanews) – Bersano apre al pubblico Cascina Badarina a Serralunga d’Alba (Cuneo), storica proprietà della cantina acquisita nel 1968. Dal settembre 2025 la cascina diventa uno spazio dedicato all’ospitalità con degustazioni, visite ed eventi.

La scelta di Arturo Bersano, tra i pionieri del Barolo, di investire in un “bricco” a quasi 500 metri di altitudine, allora considerato marginale, si è rivelata nel tempo lungimirante. Badarina è oggi tra i cru più apprezzati di Serralunga, con vigneti esposti a sud-est che danno origine a Barolo di forte identità. Da qui nascono due etichette: “Barolo Badarina” e “Barolo Badarina Riserva”. Entrambi i vini sono ottenuti da raccolta manuale in cassette e da selezione ottica e meccanica dei grappoli. La fermentazione avviene in acciaio con macerazioni prolungate e rimontaggi frequenti. Il “Barolo Badarina” affina per almeno 48 mesi in legno, seguito da bottiglia, mentre la Riserva richiede almeno 60 mesi più 12 in bottiglia.

“Per la mia famiglia Badarina ha sempre avuto un significato speciale. Era il luogo preferito da mio nonno, dove amava fermarsi tra i filari” racconta Federico Orione, quinta generazione Bersano, spiegando che “ogni vendemmia restituisce la continuità di gesti che trasformano le uve in memoria e tradizione”.

Accanto alla produzione, l’apertura della cascina amplia l’offerta enoturistica di Bersano, già nota per i musei di Nizza Monferrato (Asti) dedicati alla cultura contadina. “Vogliamo – sottolinea Orione – che Badarina diventi non solo una meta enoturistica ma un luogo vivo, dove il pubblico possa degustare il vino nel suo contesto originario e sentirsi parte di una storia che attraversa generazioni”.