Bertolaso: “Possiamo predire rischi salute, manca volontà di farlo”

“Ridurebbe i malati e permetterebbe risparmi su spesa straordinari”

Cernobbio (Co), 19 feb. (askanews) – “Che cos’è la medicina predittiva? È quella medicina, che si avvale anche dell’intelligenza artificiale, che mette insieme tutti i dati di una persona, da quando è nato, le vaccinazioni che ha fatto, le malattie che ha avuto, le tonsille che gli hanno tolto, le sigarette che fuma, perché tutti questi dati ci sono, e quindi capire esattamente quale sarà il percorso di vita di questa persona. Oggi è possibile farlo e se tu sei in grado di avere questa palla di vetro che ti permette di capire quali sono i rischi che tu correrai nei prossimi dieci, 20 o 30 anni puoi mettere in pratica quelle azioni preventive che ti possono impedire di ammalarti e questo mi pare un vantaggio non di poco conto e poi per la comunità ci sono dei risparmi sulla spesa straordinari, il tutto su base volontaria”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine della seconda edizione della Cernobbio School di Motore Sanità. “Manca la volontà politica di poter coniugare tutti i dati che abbiamo, tutte le informazioni che ci sono, a un sistema di medicina predittiva” ha aggiunto.