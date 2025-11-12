mercoledì, 12 Novembre , 25

Cultura, ‘The american dream’ al Centro Studi Americani

(Adnkronos) - Il Centro Studi Americani, in collaborazione...

Napoli, allarme Conte? Assente agli allenamenti, ma è tutto concordato

(Adnkronos) - Dopo la cocente sconfitta di Bologna,...

Il Papa incontra Laura Pausini: “Già da Sanremo ero un suo fan”

(Adnkronos) - Papa Leone ha incontrato oggi, mercoledì...

“Vai Felix” e fischi per Shelton: lo ‘strano’ tifo alle Atp Finals senza Sinner e Musetti

(Adnkronos) - L'Inalpi Arena si accende per le...
bertolucci:-“coppa-davis-e-morta,-non-conta-piu-per-i-giocatori”
Bertolucci: “Coppa Davis è morta, non conta più per i giocatori”

Bertolucci: “Coppa Davis è morta, non conta più per i giocatori”

DALL'ITALIA E DAL MONDOBertolucci: "Coppa Davis è morta, non conta più per i giocatori"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “La Davis è morta da tempo, non conta più per i giocatori. L’obiettivo per i tennisti che occupano le prime posizioni del ranking sono gli Slam, le Atp Finals e qualche Masters 1000”. Così all’Adnkronos l’ex capitano azzurro di Coppa Davis Paolo Bertolucci alla luce del possibile forfait di Lorenzo Musetti in Coppa Davis, dopo la rinuncia di Jannik Sinner, arrivata nelle scorse settimane.  

“Lorenzo ha finito ieri sera tardi ed era stanchissimo, rischia di giocare la Davis ma non essere in grado di competere al massimo delle sue possibilità – aggiunge Bertolucci -. Se dovesse rinunciare a essere in campo a Bologna la prossima settimana sarebbe una scelta da accettare. Non dimentichiamoci che gioca ininterrottamente da sette settimane. Non sarebbe né il primo né l’ultimo giocatore di alto livello a non giocarla. Ai miei tempi la Davis era di vitale importante. Negli ultimi 30 anni ha via via perso sempre più centralità. E’ in fondo al calendario e in fondo nelle priorità dei giocatori”. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.