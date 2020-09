Bertoni: “Osimhen ha tante qualità, è un attaccante completo. Mi ha sorpreso”

Daniel Ricardo Bertoni, campione del mondo con l’Argentina e ex di Fiorentina e Napoli, è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare di mercato e del club azzurro. Bertoni si è soffermato particolarmente su Victor Osimhen e sulla sorpresa avuta dopo i primi minuti con la maglia del Napoli. L’argentino ha sottolineato la bravura del nigeriano in praticamente qualsiasi fondamentale, partendo dal dribbling al colpo di testa. Insomma, il classico attaccante completo. Inoltre ha parlato anche di Christian Kouamè, che allo stesso modo riprende leggermente le qualità del nigeriano.

LE PAROLE DI DANIEL RICARDO BERTONI

Queste le parole del campione argentino Daniel Ricardo Bertoni ai microfoni di TMW: “Tra gli argentini che sono accostati ai club italiani – dice – mi piace Martinez Quarta che è forte in marcatura e di testa. Deve solo maturare un po’ però per il 3-5-2 è perfetto. Nel River i giocatori del futuro sono due attaccanti: Santos Borrè, colombiano che segna tante reti ed è anche il primo difensore della squadra e Alvarez, ventenne centravanti che si muove su tutto il fronte d’attacco, rapidissimo. Per non parlare di Carrascal, altri giocatore fortissimo che vogliono in tanti.

Osimhen? Gioca bene, mi è piaciuto. Ha dribbling, è abile di testa, davvero interessante. Un attaccante completo, mi ha sorpreso. Mi è piaciuto anche Kouame della Fiorentina, per come salta di testa. Può fare tante reti”.

