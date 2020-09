AGI – “Questa riforma può essere un primo tassello di un processo di cambiamento. La vittoria del no può essere la pietra tombale sul cambiamento”. Lo dice l’ex europarlamento del Pd, Goffredo Bettini, intervenendo alla festa nazionale del Psi, che si concluderà oggi a Napoli.

“Dobbiamo affrontare questo passaggio – aggiunge – sapendo che qualsiasi risultato ci sia, si tratta interpretarlo in positivo, ma non sarà determinate sul Governo né sulle grandi questioni che dobbiamo affrontare nei prossimi mesi: più economia, più società e cercare di accorciare le disuguaglianze. La sinistra è nata per questo, e se perde questa bussola non è più sinistra“.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Bettini e le ragioni di Sì: “La metà dei parlamentari oggi non fa niente” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento